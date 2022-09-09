Богомолова вывели на чистую воду: сотрудники театра молчать не стали

Несколько месяцев назад Константин Богомолов раскрыл подробности заработков Театра на Малой Бронной, которым он руководит уже три года. По его словам, зрителям интересны его постановки, поэтому сцена может похвастаться успешными финансовыми показателями. Однако, как оказалось, это не совсем так.

В своих социальных сетях Богомолов опубликовал запись, в которой попросил в подарок мебель для одного из помещений театра. Якобы он обставляет комнату отдыха для артистов, где не хватает столов, комода и буфета. И он готов принять их в дар.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную просьбу режиссера. Многие с удивлением вспомнили недавние финансовые отчеты Богомолова, в которых он рассказывал об успехах и о своих достижениях. Теперь же, как признаются поклонники, они не верят словам постановщика и уверены, что все его заявления не являются правдой.