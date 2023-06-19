Богатый и влиятельный: любовник Хаматовой сделал все, чтобы она была звездой «Современника»

Чулпан Хаматова долгие годы строила успешную карьеру. Она активно снималась в кино и сериалах, а также участвовала в постановках театра «Современник». При этом успеха она смогла добиться не только благодаря собственному таланту.

Как оказалось, у знаменитости не один год был влиятельный покровитель. Он, по словам актрисы Оксаны Сташенко, которая раскрыла подробности жизни коллеги, не только содержал артистку, но и помогал ей с ролями, из-за чего Хаматовой в итоге и удалось построить карьеру.

«У нее здесь был свой покровитель. Очень влиятельный», — рассказала знаменитость «Московскому комсомольцу».

При этом Сташенко подчеркнула, что не знает имя покровителя звезды сцены, но другим артистам то же самое известно про ее возлюбленного. Также Оксана не знает, помогает ли он теперь Хаматовой, когда та переехала жить в Латвию и занимается актерством уже за границей.