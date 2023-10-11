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«Богатырша»: рыжая из «Ералаша» обнародовала первое фото новорожденной дочки

11 октября 2023 13:07
«Богатырша»: рыжая из «Ералаша» обнародовала первое фото новорожденной дочки

Актриса поделилась радостной новостью в соцсетях.

Трудно поверить, что большинство юных звезд «Ералаша» уже взрослые состоявшиеся люди. Очаровательная девчушка с двумя рыжими хвостиками полюбилась многим зрителям. Сегодня Ольга Кузьмина — популярная актриса, звезда картин «Кухня» и «Чебурашка». Недавно артистка стала мамой во второй раз.

Гордею, старшему сыну Кузьминой, уже десять лет. Долгие годы актриса хотела подарить мальчику сестренку, и ее мечта наконец-то сбылась. 9 октября в Аргентине российская знаменитость родила дочку. Имя девочки пока не сообщается. Поклонники принялись поздравлять звезду. Многие отмечали внушительные размеры новорожденной малышки.

«Богатырша родилась», «Ой, какая крупная», «Только появилась на свет, а уже такая большая», — комментировали в Сети снимок Ольги Кузьминой с дочкой на руках.

«Богатырша»: рыжая из «Ералаша» обнародовала первое фото новорожденной дочки
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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