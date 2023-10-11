«Богатырша»: рыжая из «Ералаша» обнародовала первое фото новорожденной дочки

Трудно поверить, что большинство юных звезд «Ералаша» уже взрослые состоявшиеся люди. Очаровательная девчушка с двумя рыжими хвостиками полюбилась многим зрителям. Сегодня Ольга Кузьмина — популярная актриса, звезда картин «Кухня» и «Чебурашка». Недавно артистка стала мамой во второй раз.

Гордею, старшему сыну Кузьминой, уже десять лет. Долгие годы актриса хотела подарить мальчику сестренку, и ее мечта наконец-то сбылась. 9 октября в Аргентине российская знаменитость родила дочку. Имя девочки пока не сообщается. Поклонники принялись поздравлять звезду. Многие отмечали внушительные размеры новорожденной малышки.