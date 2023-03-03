Богатырев был просто раздавлен: эти слова Ефремова «убили» актера

В течение многих лет Олег Ефремов как художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова приглашал Юрия Богатырева к себе в театр. В итоге он убедил артиста оставить родной для него «Современник», но на новой сцене актеру не удалось воплотить свои творческие амбиции.

Дело в том, что Богатыреву не удавалось получить полноценную и постоянную роль. Ефремов использовал его как замену артистам, которые не могут выйти на сцену. Поэтому от спектакля к спектаклю он играл разные роли, что было для него большим стрессом.

Но самым сильным ударом для Богатырева стала подготовка к постановке, где Ефремов наконец-то выделил ему главную роль. В течение долгих месяцев счастливый артист репетировал, а в преддверии премьеры Ефремов неожиданно заявил, что именно он будет исполнять эту роль.

«Ты сыграл замечательно. Но премьеру буду играть я», — заявил худрук.

Неожиданная новость шокировала артиста. Он воспринял это как настоящее предательство и едва справился со стрессом.