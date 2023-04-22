Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бобрикова из «Диверсанта» сложно узнать в обрюзгшем и заросшем мужчине: посмотрите сами

Бобрикова из «Диверсанта» сложно узнать в обрюзгшем и заросшем мужчине: посмотрите сами

22 апреля 2023 12:30
Бобрикова из «Диверсанта» сложно узнать в обрюзгшем и заросшем мужчине: посмотрите сами

Не о таком преображении мечтали фанатки артиста.

Мало кто из коллег хотел бы повторить участь Кирилла Плетнева. Почти 20 лет прошло с тех пор, как актер блистал на экране в образе Алексея Бобрикова из «Диверсанта». Тогда он был молод и красив, но не теперь.

За прошедшие годы на долю звезды выпало немало испытаний. Плетнев дважды успел развестись. Его женами были актрисы Лидия Милюзина и Нино Нинидзе. Первая подарила знаменитости сына Федора, вторая — Сандрика.

Не исключено, что именно неудавшаяся семейная жизнь сыграла со звездой экрана злую шутку. Когда-то он был очаровательным красавчиком, а сейчас стал обрюзгшим и заросшим мужчиной.

Бобрикова из «Диверсанта» сложно узнать в обрюзгшем и заросшем мужчине: посмотрите сами

Впрочем, удручающие перемены во внешности не сказались на карьере 43-летнего актера. Он по-прежнему снимается в кино. Кроме того, Плетнев активно занимается режиссерской деятельностью и пишет сценарии к разным проектам, некоторые из которых еще и продюсирует.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Диверсант»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
8 комментариев
Related video