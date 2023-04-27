Бобриков оплошал: этот ляп в сериале «Диверсант» заметили только спустя годы

Сериал «Диверсант» был представлен российским зрителям в середине нулевых. Остросюжетный проект рассказывал о жизни советских разведчиков и их опасных миссиях, а в главных ролях засветились Алексей Бардуков, Владислав Галкин и Кирилл Плетнев. Зрители тепло приняли захватывающий сериал, но некоторые обнаружили весьма неожиданные ляпы.

Как оказалось, разведчики в кадре носят современное оружие. Например, Галкин неоднократно появляется в кадре с пулеметом РПД, который был принят на вооружение уже после окончания Великой Отечественной войны. Герой Плетнева Алексей Бобриков в одном из эпизодов достает немецкий пистолет P7, который будет создан только спустя 30 лет.

Ошиблись создатели сериала и с техникой. В нескольких эпизодах можно увидеть танк Т-34-85, который был представлен только в конце войны, или паровоз ВП4-2120, созданный во второй половине 50-х.

Серьезные ляпы разочаровали преданных поклонников сериала. Обсуждая проект, они обвинили создателей в невнимательности и осудили за неуважение к поклонникам.