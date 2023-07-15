Блондинка, спортсменка и красавица: от сестры Нюши взгляд не отвести

Она известна на весь мир.

Нюша остается одной из самых популярных российских певиц. Но мало кто знает, что ее младшая сестра достигла не меньших карьерных успехов.

Речь идет о синхронистке и двукратной олимпийской чемпионке Марии Шурочкиной. 25-летняя звезда мирового плавания приходится Нюше сестрой по отцу. Мария не только успешная спортсменка, но и редкая красавица: роскошные светлые волосы, обворожительная улыбка, сногсшибательная фигура.

Шурочкина занимается не только синхронным плаванием. Недавно в своих соцсетях она похвасталась дипломом режиссера театра и кино. Подписчики не скупились на комплименты и поздравления:

«Молодец, так держать!», «Обе сестры большие молодцы, примеры для подражания», «Ты красавица, синий тебе очень идет».

Отцом Нюши и Марии является продюсер Владимир Шурочкин. В молодости он был одним из солистов «Ласкового мая». В начале 90-х артист ушел из коллектива, чтобы выступать сольно. Позднее Владимир переквалифицировался в продюсера и занялся раскруткой старшей дочери.