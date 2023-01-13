Блондин с задорным чубом: гляньте, каким был Баринов из «Кухни» в юности (фото)

Дмитрий Назаров запомнился многим российским зрителям по роли чудного шеф-повара Виктора Баринова из сериала «Кухня». Многие привыкли к устоявшемуся образу 65-летнего актера, совершенно забыв о том, каким он был на заре своей карьеры.

Между тем одной из первых картин в весьма обширной фильмографии знаменитости стал телеспектакль режиссера Евгения Симонова «Умные вещи», поставленный по произведению такого известного детского писателя, как Самуил Маршак. Премьера проекта состоялась в 1983 году, и в нем Назаров сыграл главную роль.

Актер, которому на тот момент было 26 лет, воплотил бедного музыканта, пришедшего на чудесную ярмарку. В кадре Назаров предстал красавчиком-блондином с задорным чубом. Стоит признать, что узнать молодого артиста в этом облике едва ли смогут даже преданные поклонники его творчества.