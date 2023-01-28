Блогер показала что скрывается за идеальной картинкой из соцсетей: правда вас шокирует

Теперь не получится взглянуть без смеха на фотографии известных красоток.

Социальные сети давно уже стали средством самовыражения, заработка или пиара. Блогеры каждый день выкладывают красочные посты и поражают подписчиков своей идеальной жизнью.

Модель Vienna устала от таких неестественных картинок и решила показать, что стоит за каждым красивым снимком. Девушка из Таиланда сделала целую подборку с такими фото.

В ней она показала первоначальные кадры и те, которые пользователи привыкли видеть в своей ленте.

Особенно сильно подписчиков поразили и насмешили снимки красавицы в купальнике. На правой картинке можно увидеть обычную тайку, пытающуюся справиться с напором воды. При этом выражение лица модели кажется очень забавным и вызывает только улыбку. В это же время на левой фотографии запечатлена жгучая брюнетка в черном бикини. Роковая красавица отлично позирует, и в ее взгляде читается абсолютная уверенность в своей привлекательности.