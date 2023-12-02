Близкие в бешенстве: выяснилось, что делала молодая вдова в день похорон Градского

Многие друзья и коллеги считают, что единственной любовью Градского была его бывшая жена Ольга Фартышева. И неспроста. Они познакомились, когда Градскому было почти 30 лет, а Фартышевой на 11 лет меньше. Женщина всегда была рядом с ним, родила двоих детей и долгое время являлась его музой.

Однако в 2000-х их пути разошлись. Супруги договорились о том, что не будут ссориться, а просто разойдутся, ведь им нечего было делить — дети уже выросли. В эфире шоу Андрея Малахова Фартышева признавалась, что Градский даже несколько раз предлагал ей сойтись, хотя у него уже в тот момент были отношения с Мариной Коташенко.

Вот почему «бывшая вдова» имеет большие претензии к молодой «нынешней вдове». Женщина не понимает, почему похороны и прощание с легендой были организованы так из рук вон плохо. И почему Градский лежал в гробу в кардигане на молнии вместо строгого костюма, подобающего маэстро.

Кроме того, Фартышева вспомнила странное поведение Коташенко в дни прощания с музыкантом. Во время отпевания все присутствующие приходили прощаться с покойным и не могли сдержать слез. Но не Коташенко. Она стояла совершенно без эмоций и с отрешенным взглядом.

На следующий день на театральной сцене вдова и вовсе сидела у гроба с телефоном и снимала все, что происходило, вместо того чтобы скорбеть о страшной потере вместе с родными и близкими композитора.