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Близкие требуют расследования: в смерти Пьера Нарцисса нашлись несостыковки

28 июня 2022 13:00
Близкие требуют расследования: в смерти Пьера Нарцисса нашлись несостыковки

Знаменитость скончался на 46-м году жизни.

Сестра Пьера Нарцисса Виктория Пьер-Мари уверена, что ее брат не мог скончаться от проблем со здоровьем. Знаменитость призывает провести специальное расследование.

По словам родственницы музыканта, она не верит в официальную версию событий. Якобы ее брат обладал поразительно крепким здоровьем, поэтому не мог умереть от сердечной недостаточности. К тому же он, как отмечает Виктория, никогда не жаловался ни на какие проблемы со здоровьем.

«Хотелось бы провести какое-то расследование», — цитирует слова знаменитости портал «Комсомольская правда».

Также собеседница издания обращает внимания, что ее брат всю жизнь занимался спортом и не боялся физических нагрузок. Он пел по несколько часов в день, давал концерты и регулярно играл в футбол. Как уверена знаменитость, при таких постоянных нагрузках и работе артист просто не мог иметь проблемы с сердцем к тому же настолько критичные.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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