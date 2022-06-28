Близкие требуют расследования: в смерти Пьера Нарцисса нашлись несостыковки

Сестра Пьера Нарцисса Виктория Пьер-Мари уверена, что ее брат не мог скончаться от проблем со здоровьем. Знаменитость призывает провести специальное расследование.

По словам родственницы музыканта, она не верит в официальную версию событий. Якобы ее брат обладал поразительно крепким здоровьем, поэтому не мог умереть от сердечной недостаточности. К тому же он, как отмечает Виктория, никогда не жаловался ни на какие проблемы со здоровьем.

«Хотелось бы провести какое-то расследование», — цитирует слова знаменитости портал «Комсомольская правда ».

Также собеседница издания обращает внимания, что ее брат всю жизнь занимался спортом и не боялся физических нагрузок. Он пел по несколько часов в день, давал концерты и регулярно играл в футбол. Как уверена знаменитость, при таких постоянных нагрузках и работе артист просто не мог иметь проблемы с сердцем к тому же настолько критичные.