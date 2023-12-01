Блистал в Каннах и работал на стройке: этот актер был мужем Светличной (фото)

Судьба актера порой слишком непредсказуема. Яркий тому пример — история Владимира Ивашова. Когда-то он был настоящим счастливчиком. Артист женился на красавице Светлане Светличной и получил всемирное признание. Однако со временем жизнь знаменитости становилась только хуже.

Брак с яркой блондинкой принес звезде экрана немало переживаний. Супруги постоянно ревновали друг друга — поводов было хоть отбавляй. У них появились два прекрасных сына, но возлюбленные все же развелись.

В карьере артиста дела тоже медленно, но верно шли под откос. Его дебют в кино оказался невероятно успешным. Ивашов получил главную роль в «Балладе о солдате», вместе с которой затем блистал в Каннах. При просмотре душещипательной картины публика рыдала — о таланте актера говорил весь мир.

Впоследствии он много снимался, но в 90-х все изменилось — рухнула не только страна, но и кинематограф. Лицедей остался совсем без работы, поэтому, чтобы свести концы с концами, трудился на стройке. О былой популярности речи уже не шло. Новые режиссеры не знали Владимира Сергеевича, а старые либо перестали снимать, либо забыли о выдающемся лицедее.