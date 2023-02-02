Блат повергнет в шок: правда о «карьере» главного красавца Голливуда вышла наружу

Именно Кларк Гейбл поспособствовал тому, что на больших экранах один за другим начали появляться не романтичные герои-любовники, а брутальные мачо, от которых так и пахнет мужественностью и сексуальностью. В 30-е он стал королем Голливуда, но всего этого не было бы без помощи извне.

Как оказалось, без блата не смог обойтись даже такой талантливый актер. Гейблу повезло жениться на актрисе Джозефине Диллон. Ей он и обязан своим успехом.

Знаменитость помогла мужу пробиться в кино, предварительно научив его той самой небрежной манере общения с противоположным полом, которая впоследствии так выгодно отличала его от остальных. К тому же артистка изрядно поработала над речью, голосом, осанкой и улыбкой своего избранника. Чтобы довести его до идеала, пришлось немало потрудиться, однако нет никаких сомнений в том, что результат превзошел все ожидания.