Блат не помог: правду о появлении Прокловой на экране предали огласке

Елена Проклова оказалась на съемочной площадке еще в детстве, появившись в фильме «Звонят, откройте дверь». Как оказалось, ее родственники были против такого раннего начала карьеры и не хотели, чтобы девочка работала актрисой.

Дело в том, что дедушка Прокловой был вторым помощником режиссера и специально брал с собой внучку. Он пытался показать, насколько тяжелой и неприятной может быть профессия актера, так что Елене точно не стоит даже думать об этом. Однако девочка, вопреки советам родственника, все больше проникалась романтикой съемочной площадки. И во время проб для картины «Звонят, откройте дверь» успела выучить роль наизусть. А потом ее в павильонах встретил режиссер Александр Митта и взял в картину, высоко оценив такую подготовку.

В итоге Проклова стала одной из самых известных советских актрис. За время карьеры она приняла участие в нескольких десятках проектов и до 1991 году служила во МХАТе.