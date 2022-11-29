«Блат» и измены: что скрывает «идеальный» муж Натальи Белохвостиковой

Владимир Наумов известен как легендарный режиссер и супруг актрисы Натальи Белохвостиковой. Однако его нередко преследовали неудачи в личной жизни, прежде чем он обрел семейное счастье.

Так, его первая жена актриса Эльза Леджей, которая снялась в нескольких картинах мэтра, потрепала ему немало нервов. Она изменяла Наумову, и он отвечал ей тем же. Однажды у Леджей начался бурный роман с актером Вячеславом Шалевичем, что поставило точку в браке с Наумовым.

Через несколько лет режиссер встретил актрису Наталью Белохвостикову, которая была моложе его на 24 года. Их брак оказался прочнее стали: с ней Наумов прожил до конца своих дней.

Неудачи у режиссера случались и на работе. Так, вместе с неизменным коллегой Александром Аловым он поставил легендарный «Бег» по произведению Булгакова. Однако картина могла никогда не выйти на экраны, если бы не судьбоносный случай.

Дело в том, что другой совместный фильм режиссеров «Скверный анекдот» пролежал на полке 20 лет и был раскритикован чиновниками. Наумов и Алов категорически не хотели, чтобы картину «Бег» постигла та же судьба.

Но режиссерам повезло. Однажды Наумов и Алов летели на самолете, где встретили советских чиновников. Как пишет Starhit , вместе с ними киноделы сыграли партию в домино на исполнение желания. Режиссеры победили и, как можно догадаться, загадали, чтобы фильм беспрепятственно вышел. Чиновники сдержали свое слово.