Билась в истерике: младшая дочь Виторгана отличилась в театре

В свои 83 года Эммануил Виторган еще даст фору молодым. Пожилой артист не оставляет творческую деятельность, а также занимается воспитанием двух крошек-дочек — пятилетней Этель и трехлетней Клары. Семья часто выходит в свет вместе. Правда, недавнее посещение театра закончилось полным фиаско.

В выходные Виторган вместе с детьми и супругой Ириной Млодик посетил спектакль в театре имени Вахтангова. Выбор четы пал на постановку «Кот в сапогах», которую обожают все дошкольники. Но маленькая Клара не поняла восторгов вокруг действа на сцене и устроила истерику.

Девочка громко плакала и кричала, а родители ничего не могли с этим поделать. В конце концов, испортив настроение другим зрителям, звездная семья удалилась. Оказалось, Клара испугалась переодетых актеров и не поверила маме, уверявшей, что жуткие герои ненастоящие.