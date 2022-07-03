Билану припомнили «игнор» похорон Градского: причем тут Шатунов?

Сообщение о смерти Юры Шатунова в возрасте 48 лет от инфаркта застигло врасплох многих. Как и принято в таком случае, его коллеги написали сотни постов в соцсетях с соболезнованиями семье и добрыми словами в адрес бывшего солиста «Ласкового мая». Однако не все из них пришли попрощаться с «другом».

Представители российского шоу-бизнеса не почтили память Шатунова на его открытых похоронах, которые прошли в Москве. Многие из звезд прислали венки, а Игорь Крутой, по слухам, даже оплатил место на кладбище для Юрия. Похожая ситуация была с похоронами Александра Градского, на которые на пришел даже Дима Билан, его коллега по шоу «Голос». До дня похорон Билан публично грустил о потере друга и коллеги, однако выразить свои соболезнования лично так и не пришел. После публичного осуждения Дима все-таки посетил могилу Градского, однако в сети этот феномен получил название «Синдром Билана».