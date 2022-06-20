Билан поспособствовал: вот что известно о молодой возлюбленной Юлиана

Певец Юлиан рассказал о своей новой возлюбленной Марии. Неожиданными подробностями знаменитость поделился в шоу «Секрет на миллион».

Как оказалось, артист, которому до этого приписывали отношения с Нонной Мордюковой и Людмилой Зыкиной, встречается с избранницей, которая значительно младше его. Мария, по словам музыканта, профессиональная балерина и стала известна благодаря Диме Билану, ведь выступала во время его перформанса на «Евровидении».

По словам Юлиана, он чувствует себя по-настоящему счастливым в новых отношениях. Певец не скрывает, что уже успел познакомить Марию со своими родными, которые оценили выбор сына, и даже планирует в ближайшие годы завести с ней детей.