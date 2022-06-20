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Билан поспособствовал: вот что известно о молодой возлюбленной Юлиана

20 июня 2022 18:45
Билан поспособствовал: вот что известно о молодой возлюбленной Юлиана

Знаменитость вновь привлек внимание к своей личной жизни.

Певец Юлиан рассказал о своей новой возлюбленной Марии. Неожиданными подробностями знаменитость поделился в шоу «Секрет на миллион».

Как оказалось, артист, которому до этого приписывали отношения с Нонной Мордюковой и Людмилой Зыкиной, встречается с избранницей, которая значительно младше его. Мария, по словам музыканта, профессиональная балерина и стала известна благодаря Диме Билану, ведь выступала во время его перформанса на «Евровидении».

По словам Юлиана, он чувствует себя по-настоящему счастливым в новых отношениях. Певец не скрывает, что уже успел познакомить Марию со своими родными, которые оценили выбор сына, и даже планирует в ближайшие годы завести с ней детей.

«Я влюблен. Она влюблена... Если мы за год-два сможем понять, что рождены друг для друга, то будет ребенок!» — признается артист.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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