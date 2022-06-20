Билан поспособствовал: вот что известно о молодой возлюбленной Юлиана
Знаменитость вновь привлек внимание к своей личной жизни.
Певец Юлиан рассказал о своей новой возлюбленной Марии. Неожиданными подробностями знаменитость поделился в шоу «Секрет на миллион».
Как оказалось, артист, которому до этого приписывали отношения с Нонной Мордюковой и Людмилой Зыкиной, встречается с избранницей, которая значительно младше его. Мария, по словам музыканта, профессиональная балерина и стала известна благодаря Диме Билану, ведь выступала во время его перформанса на «Евровидении».
По словам Юлиана, он чувствует себя по-настоящему счастливым в новых отношениях. Певец не скрывает, что уже успел познакомить Марию со своими родными, которые оценили выбор сына, и даже планирует в ближайшие годы завести с ней детей.
«Я влюблен. Она влюблена... Если мы за год-два сможем понять, что рождены друг для друга, то будет ребенок!» — признается артист.