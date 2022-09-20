Безумие: почему на Шурочку из «Гусарской баллады» охотились женщины

Популярность Ларисы Голубкиной после выхода на экраны в 1962 году фильма «Гусарская баллада» была воистину всенародной. Тогдашняя второкурсница ГИТИСа стала предметом обожания не только мужской части населения СССР.

Как рассказывала Лариса Ивановна, 14-15-летние девушки просто не давали ей прохода, днем и ночью они караулили звезду возле ее квартиры на Мичуринском проспекте столицы. Они даже засовывали спички в дверные замки, чтобы Голубкина не могла сразу попасть домой. Таким образом, у них появлялся шанс увидеть знаменитую Шурочку Азарову. А некоторые и вовсе оставались ночевать у порога квартиры. Все это страшно раздражало актрису.

Закончился этот, как сейчас принято говорить, сталкинг лишь через несколько лет, когда трое самых настойчивых поклонниц Голубкиной тайком пересекли советско-польскую границу в районе Бреста, чтобы попасть в Варшаву — там в этот момент был на гастролях Театр Сатиры. После того как девушек задержали, Лариса, наконец, была избавлена от назойливого внимания.