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Безруков уже все давно решил: что известно о втором сезоне сериала «Бизон»

25 ноября 2023 17:00
Безруков уже все давно решил: что известно о втором сезоне сериала «Бизон»

Радостная новость для поклонников проекта.

В уходящем году на экраны вышел ретродетектив с Сергеем Безруковым в главной роли. Известный актер воплотил образ честного и принципиального следователя Кирилла Бессонова, работающего в МУРе. История об убийстве в Доме моделей была тепло принята зрителями: многие из них надеются на возвращение сериала в эфир.

Режиссер-постановщик проекта Кирилл Бессонов рассказал, что первоначально картина была задумана как цельная история. Никакого второго сезона не планировалось. Однако, когда Безруков «вошел в роль» и по-настоящему влюбился в своего персонажа, создатели картины изменили свое мнение.

Продюсер Валерий Тодоровский настоял, чтобы финал истории был открытым: не точка, а многоточие в конце. Об этом рассказал Бессонов Дзен-каналу «Мир современного кино». Впрочем, пока официально о продолжении сериала не говорится.

Фото: Кадры из сериала «Бизон: дело манекенщицы» (2023)
Алла Новикова
Алла Новикова
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