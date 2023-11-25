Безруков уже все давно решил: что известно о втором сезоне сериала «Бизон»

В уходящем году на экраны вышел ретродетектив с Сергеем Безруковым в главной роли. Известный актер воплотил образ честного и принципиального следователя Кирилла Бессонова, работающего в МУРе. История об убийстве в Доме моделей была тепло принята зрителями: многие из них надеются на возвращение сериала в эфир.

Режиссер-постановщик проекта Кирилл Бессонов рассказал, что первоначально картина была задумана как цельная история. Никакого второго сезона не планировалось. Однако, когда Безруков «вошел в роль» и по-настоящему влюбился в своего персонажа, создатели картины изменили свое мнение.

Продюсер Валерий Тодоровский настоял, чтобы финал истории был открытым: не точка, а многоточие в конце. Об этом рассказал Бессонов Дзен-каналу «Мир современного кино». Впрочем, пока официально о продолжении сериала не говорится.