Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке

Ида Галич шокировала поклонников, перепутав Сергея Безрукова и Сергея Жукова. Телеведущая стала гостьей VK Fest.

На прошедшем фестивале артистка провела вечер в компании группы «Руки Вверх!», солисты которой выступали в столице. Галич записала десятки роликов в свои социальные сети, однако отметила в них не лидера группы, а популярного актера, перепутав их имена.

Отметок оказалось настолько много, что Безруков не оставил это без внимания. В своем блоге в ответ он опубликовал шутливую запись, в которой уличил телеведущую в ошибке и осудил ее за невнимательность.

Пользователи Сети также не прошли мимо оплошности Галич. Многие с юмором отметили, что мечтают о такой же вечеринке, чтобы перепутать своих кумиров и ни в чем себе не отказывать.