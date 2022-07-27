Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке

Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке

27 июля 2022 18:25
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке

Фанаты не ожидали от артистки такого поступка.

Ида Галич шокировала поклонников, перепутав Сергея Безрукова и Сергея Жукова. Телеведущая стала гостьей VK Fest.

На прошедшем фестивале артистка провела вечер в компании группы «Руки Вверх!», солисты которой выступали в столице. Галич записала десятки роликов в свои социальные сети, однако отметила в них не лидера группы, а популярного актера, перепутав их имена.

Отметок оказалось настолько много, что Безруков не оставил это без внимания. В своем блоге в ответ он опубликовал шутливую запись, в которой уличил телеведущую в ошибке и осудил ее за невнимательность.

Пользователи Сети также не прошли мимо оплошности Галич. Многие с юмором отметили, что мечтают о такой же вечеринке, чтобы перепутать своих кумиров и ни в чем себе не отказывать.

«Стремимся к такой же стадии веселья в эти выходные», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Читать далее 28 июля 2022
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Читать далее 28 июля 2022
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Читать далее 28 июля 2022
Помните дочь Жади из «Клона»? Только посмотрите, что с ней стало Помните дочь Жади из «Клона»? Только посмотрите, что с ней стало Читать далее 28 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Читать далее 28 июля 2022
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Читать далее 28 июля 2022
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина «Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина Читать далее 28 июля 2022
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Читать далее 28 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову «Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову Читать далее 28 июля 2022
Related video