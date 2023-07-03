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Безобидный советский мультфильм отправили на полку: что в нем разглядела цензура

3 июля 2023 12:30
Безобидный советский мультфильм отправили на полку: что в нем разглядела цензура

Сюжет не так прост, как может показаться.

Советская мультипликация оставила богатое наследие, которое не ограничивается «Ну, погоди!» и «Простоквашино». О некоторых работах многие не знают до сих пор, особенно о тех, что когда-то угодили на полку.

В начале 70-х вышел безобидный мультик «Паучок Ананси и волшебная палочка». В основу сюжета легли африканские сказки о пауке по имени Ананси. Герой обожает музицировать, однако этому противится местный тигр-тиран.

Безобидный советский мультфильм отправили на полку: что в нем разглядела цензура

Этот добрый мультик вывел чиновников из себя. Причиной стала прозападная музыка в стиле рок, которая не понравилась Госкомитету. Но дело было не только в этом. Незадолго до выхода мультфильма по советскому телевидению запретили крутить подобную музыку. Бдительные цензоры углядели в тигре отсылку к ним самим и забраковали работу.

Мультфильм был перемонтирован, однако это не спасло ситуацию. Его все равно положили на полку. Чиновники не могли допустить, чтобы историю про зверей, смеющихся над тигром-тираном, увидели зрители.

Фото: заставка анимационной студии «Союзмультфильм», кадр из мультфильма «Паучок Ананси и волшебная палочка» (1973)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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