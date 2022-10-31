Бежала из гарема шейха: история простой советской девушки лишит вас дара речи

В июле 1928 года жительница Нижнего Новгорода Клавдия Рыбина познакомилась в одном из городских ресторанов с молодым иранским миллионером по имени Миружан. Уже тем же вечером мужчина предложил ей стать его женой и уехать с ним.

Лишь на корабле, отправлявшемся в Иран, Миружан признался девушке, что она будет далеко не единственной его супругой — дома его уже ждут 40 жен и дети.

Муж оказался ревнивым и жестоким и в какой-то момент разозлился на Клавдию за то, что она никак не может родить ему ребенка. Осознав, что вся эта ситуация не закончится для нее счастливым исходом, Рыбина стала планировать побег. В конце концов ей удалось бежать с территории дворца, где она жила, воспользовавшись тем, что супруг в это время хвастался перед гостями новой женой, привезенной из очередного вояжа.

Когда она сумела добраться до советского посольства, там согласились отправить ее на родину, но только лишь спустя полгода и при условии, что она все это время отработает ассистентом в местном госпитале, так как знает язык. В итоге Клавдия встретила в госпитале армянина по имени Ашот Джаарбеков. Мужчина полюбил ее и сумел вывезти в Советский Союз.