Безграничное невежество: за что добряк Рязанов ненавидел Гузееву

Лариса Гузеева громко заявила о себе в кино первой же ролью. Фактически сразу после института она оказалась на съемочной площадке фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Лента имела огромный успех у зрителей, следивших за нервной героиней Гузеевой и ее отношениями с персонажем Никиты Михалкова. Романсы из картины стали любимыми народными песнями. Правда, критики фильм обругали: и не только за то, что Рязанов вольно трактовал пьесу Александра Островского «Бесприданница», но и из-за игры Гузеевой. Ее неопытность и некая заторможенность в отдельных сценах были особенно заметны.

Постановщик также признавал, что работать с Ларисой было очень тяжело. Рязанов понимал, что отсутствие опыта у главной актрисы в фильме добавит сложностей, но надеялся на содействие более опытных коллег Гузеевой на площадке. Его ожидания оправдались, однако времени для того, чтобы Лариса вжилась в роль, даже с помощью других актеров, потребовалось немало.

«Ее профессиональное невежество было поистине безгранично», — цитирует слова режиссера портал «Мир 24 ».

Только к концу съемок Рязанов потеплел к актрисе, заметив ее трудолюбие и восприимчивость. Усилия Гузеевой окупились: дебютная роль сделала ее известной и дала путевку в карьеру.