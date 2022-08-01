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Бездетная и одинокая: что стало с оскандалившейся звездой «Маленькой Веры»

1 августа 2022 13:25
Бездетная и одинокая: что стало с оскандалившейся звездой «Маленькой Веры»

Наталья Негода в советские годы считалась секс-символом.

Наталья Негода после премьеры фильма «Маленькая Вера» в 1988 году стала абсолютной звездой. Молодая актриса смело снялась в откровенной сцене в ленте, после чего ее тут же нарекли отечественным секс-символом. Зрители одновременно восхищались Натальей и критиковали ее за распущенность. Обсуждений стало только больше после того, как Негода приняла участие в съемке для западного журнала Playboy.

Но блестящей карьеры у оскандалившейся актрисы не сложилось: она стала заложницей одной роли. Каждый последующий фильм с ее участием был несравнимо слабее «Маленькой Веры». В «нулевые» она практически не снималась, сделав исключение только в 2009 году для ленты «Бубен, барабан». К этому времени за ее плечами уже был развод после неудачного брака с русским эмигрантом в США.

Четыре года назад Негода приняла участие в съемках специального выпуска проекта «Привет, Андрей!», посвященного юбилею с момента выхода фильма. Однако на все вопросы о личной жизни актриса наотрез отказалась отвечать. К своим 58 годам Наталья осталась бездетной и одинокой, сообщает «Комсомольская правда».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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