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Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот

26 августа 2023 12:30
Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот

Певице не удалось впечатлить публику.

Александра Савельева стала известной благодаря участию в первом сезоне «Фабрики звезд». Девушка вошла в число участниц группы «Фабрика», которая много лет не покидала верхушки российских хит-парадов. Популярность проекта была построена главным образом на привязчивых мелодиях и простых текстах, которые исполняли симпатичные девушки. Но далеко не все из них могли похвастаться великолепными вокальными данными.

После ухода из группы Савельева сосредоточилась на сольной карьере и семье — девушка вышла замуж за одного из главных красавчиков российского кино, актера Кирилла Сафонова. На днях певица опубликовала в соцсетях видео, на котором исполняет фрагмент своей новой песни. В кадре за спиной Саши стоит ее супруг.

К сожалению, подписчики артистки не оценили ее творчество. В комментариях под постом — десятки сообщений с критикой вокальных данных Александры.

«Совершенно безголосая», «И она думает, что умеет петь», «Голос как с похмелья», — не церемонятся пользователи с исполнительницей.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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