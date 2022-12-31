Безбедная жизнь обеспечена? Что известно о «жене-миллионерше» Чурсина из «Побега»

Популярность к актеру Юрию Чурсину пришла в середине 2000-х. Он блистал на сцене МХТ имени А. П. Чехова и снимался в популярных проектах: фильме «Изображая жертву», сериалах «Хиромант» и «Химик». Картины открыли ему роль к крупным полнометражным лентам на большом экране, но и о ТВ Юрий тоже не забывал. Например, он сыграл главную роль в сериале «Побег».

Большим разочарованием для многочисленных поклонниц актера стала новость о том, что он давно и счастливо женат. О браке скрытный Чурсин рассказал коллегам только после того, как у него уже родились двое сыновей — Богдан и Филипп. Оказалось, что актер может похвастаться очень состоятельной женой. По некоторым данным, Анна является дочерью некого российского миллионера. Говорят и о том, что сама женщина преуспела в бизнесе: она трудится в сфере моды. Это объясняет тот факт, что живет Юрий с семьей в роскошном особняке на Рублевке. Даже если актер больше не будет нигде сниматься, безбедная жизнь ему обеспечена.