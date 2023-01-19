Без вины виноватая: почему Леонов запретил сыну встречаться с Кравченко

Актриса Татьяна Кравченко полюбилась российским телезрителям по роли Валентины Будько в сериале «Сваты». Образ храброй и самостоятельной женщины, да к тому же и верной супруги растопил сердца людей. Для поклонников эта героиня стала одной из самых любимых.

Впрочем, в реальности личная жизнь народной артистки не отличалась постоянством. Она несколько раз заводила романы с коллегами по съемочной площадке. Одной из таких интрижек стали непродолжительные отношения с Андреем Леоновым. Молодой человек пришел в театр и быстро влюбился в красавицу Татьяну. Он был младше своей избранницы на 6 лет, но это не приносило больших разногласий.

И все же пара рассталась. Причиной этому послужили наставления родителей Андрея и особенно его знаменитого отца. Актер Евгений Леонов посчитал, что девушка не ровня его сыну, поскольку у нее уже было много партнеров. Мужчина запретил своему наследнику встречаться с Кравченко, и молодой артист разорвал отношения.