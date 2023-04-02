Без усов не узнать: только посмотрите, как выглядел в молодости Олейников

Илья Олейников известен массовому зрителю благодаря шоу «Городок». В течение многих лет он вместе с Юрием Стояновым снимал короткие скетчи, рассказывающие о жизни в России, а с годами их шоу стало одним из самых популярных на отечественном телевидении. При этом мало кто из поклонников знает, что «Городок» был далеко не первой работой артиста в кино.

Так, еще во время учебы в училище циркового и эстрадного искусства преподаватель Олейникова Евгений Весник пригласил его в фильм «Трембита». В картине молодой артист появляется в эпизодической роли и произносит всего лишь одну фразу «И замок подорвать?!».

Как отмечают зрители, они далеко не сразу узнают в герое фильма любимого артиста. Дело в том, что молодой Олейников еще не может похвастаться своими знаменитыми усами и выглядит иначе, чем его привыкли видеть поклонники.

После дебюта артист надолго оставит съемочную площадку. В кино Олейников вернется только спустя 20 лет, когда снимется в картине «Приморский бульвар» и там уже предстанет перед зрителями в своем привычном облике.