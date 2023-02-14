Без смеха смотреть невозможно: во что превратили «Спящую красавицу» в Голливуде (фото)

Аврора из «Спящей красавицы» давно является одной из ярчайших героинь диснеевских мультфильмов. Женственная и очаровательная блондинка в розовом одеянии много лет назад покорила зрителей во всем мире. Она, как и некоторые ее «коллеги», спустя годы смогла перевоплотиться в киномире. Вот что из этого получилось.

Роль легендарной Авроры в картинах «Малефисента» и «Малефисента: Владычица тьмы» досталась молодой и перспективной актрисе Эль Фаннинг. Она также известна по артхаусному кино «Неоновый демон» и картине «Загадочная история Бенджамина Баттона». Но не все сочли перевоплощение Фаннинг в Аврору удачным. Многим показалось, что у Эль слишком скучное и флегматичное лицо, на котором нет и тени эмоции. Несмотря на подходящую для принцессы внешность, образ не удался. И виной тому застывшая гримаса Фаннинг, вызывающая лишь смех.

Эль начала свою карьеру в раннем детстве, когда снималась в фильмах вместе с сестрой Дакотой Фаннинг. В четыре года актриса появилась в картине «Дежурный папа», затем последовали и другие роли, которые обеспечили ей головокружительный успех.