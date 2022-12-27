Без слез не взглянешь: гляньте, что стало со знаменитым Джоном Сноу

Британский актер Кит Харингтон навсегда запомнится как Джон Сноу из «Игры престолов». Проект обеспечил ему не только головокружительный карьерный взлет и славу, но и счастье в личной жизни: артист женат на коллеге по сериалу Роуз Лесли, сыгравшей роль Игритт.

За годы с момента закрытия «Игры престолов» Кит снялся в фильмах «Современная любовь» и «Вечные». А недавно на весь мир прогремела новость, что готовится выход сиквела легендарного шоу под названием Snow, где Харингтон сыграет полюбившегося зрителям Джона Сноу.

Гримерам придется постараться, чтобы омолодить 36-летнего актера для роли. С поры «Игры престолов» артист изменился, теперь у него вместо привычных озорных кудряшек гладкие прямые волосы, а вместо бороды — странноватые бакенбарды. Публика неоднозначно приняла эти метаморфозы. Кому-то понравился «новый» Харингтон, другие же буквально рыдали со смеху, когда видели такую кустистую растительность на лице Джона Сноу.