Без слез не взглянешь: гляньте, что стало со знаменитым Джоном Сноу
Такие метаморфозы не пришлись по вкусу.
Британский актер Кит Харингтон навсегда запомнится как Джон Сноу из «Игры престолов». Проект обеспечил ему не только головокружительный карьерный взлет и славу, но и счастье в личной жизни: артист женат на коллеге по сериалу Роуз Лесли, сыгравшей роль Игритт.
За годы с момента закрытия «Игры престолов» Кит снялся в фильмах «Современная любовь» и «Вечные». А недавно на весь мир прогремела новость, что готовится выход сиквела легендарного шоу под названием Snow, где Харингтон сыграет полюбившегося зрителям Джона Сноу.
Гримерам придется постараться, чтобы омолодить 36-летнего актера для роли. С поры «Игры престолов» артист изменился, теперь у него вместо привычных озорных кудряшек гладкие прямые волосы, а вместо бороды — странноватые бакенбарды. Публика неоднозначно приняла эти метаморфозы. Кому-то понравился «новый» Харингтон, другие же буквально рыдали со смеху, когда видели такую кустистую растительность на лице Джона Сноу.