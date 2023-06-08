Без пяти минут уголовник: будете в ужасе от того, какая репутация у мужа Орбакайте в США

Кристина Орбакайте 18 лет назад вышла замуж за Михаила Земцова. Супруги, воспитывающую дочь Клавдию, кажутся идеальной парой. Возлюбленные не были замечены в громких скандалах. Тем не менее у избранника певицы нашлись свои скелеты в шкафу.

Звездное семейство проживает в США, где у Земцова не самая лучшая репутация. Для поклонников Орбакайте в России ее муж — стоматолог и бизнесмен, а в Америке он без пяти минут уголовник.

Земцов действительно занимается предпринимательской деятельностью. Он является владельцем престижных клиник, а также занят в сфере недвижимости. Но в свое время бизнесмен промышлял и преступными делами.

Еще до романа с дочерью Аллы Пугачевой предпринимателем заинтересовались правоохранительные органы. Земцова подозревали в совершении кражи и взломе нежилого помещения. От сурового наказания его спасло американское гражданство.