Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта

Полина Гагарина оказалась участницей «Фабрики звезд» благодаря поддержке своих педагогов. Подробностями карьеры артистки поделился преподаватель по вокалу Владимир Коробка.

Как отметил эксперт, именно он привел молодую артистку на кастинг второго сезона популярного шоу. Якобы Владимир сразу разглядел талант исполнительницы, поэтому решил продвинуть ее по карьерной лестнице. В итоге продюсеры «Фабрики» также увидели большой потенциал в Гагариной и взяли ее в проект, что и стало толчком в карьере девушки.

«Я знал, что она талантливая девочка», — рассказал Коробка в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ».

При этом преподаватель отметил, что далеко не все разделили его убеждения. По его мнению, Максим Фадеев не остался в восторге от Гагариной, ведь после окончания проекта они так и не начали работать вместе, хотя Гагарина активно исполняла на «Фабрике» именно его композиции.