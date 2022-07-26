Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк

Настя Ивлеева шокировала поклонников поцелуем с Тимати. Знаменитость стала ведущей фестиваля VK Fest.

На прошедшем в минувшие выходные мероприятии звезда «Орла и решки» активно общалась со знаменитостями. Ивлеева встречала их на красной ковровой дорожке и не боялась задавать каверзные вопросы. Например, у Тимати телеведущая активно спрашивала о его бизнесе и даже флиртовала с ним. Артистка не сдерживала себя, поэтому ее соведущий даже смутился на глазах у всех присутствующих.

«Может, мы свет выключим, и они уже поцелуются?» — недоуменно спросил коллега Ивлеевой.

В итоге телеведущая не стала отказываться от такого предложения. В конце беседы к удивлению гостей и других звезд Тимати и Ивлеева поцеловались в губы. Как отметили поклонники, артистке удалось найти себе пару еще до запуска собственного реалити-шоу об отношениях.