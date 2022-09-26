«Без пластики никак»: звезду Голливуда, готового стать Элвисом Пресли, подняли на смех

Джейкоб Элорди вскоре предстанет на экране в новом образе. Звезда сериала «Эйфория» перевоплотится в Элвиса Пресли в фильме американского режиссера Софии Копполы.

В основу проекта лягут мемуары Присциллы Энн Болье Пресли, которые в далеком 1985 году стали бестселлером. В них рассказывается о браке легендарного музыканта и актрисы. Как сообщает портал Varitey , роль возлюбленной певца сыграет Кэйли Спэни.

Между тем в Сети обсуждают вопрос о том, как Элорди справится с поставленной задачей. Многие подняли на смех звезду Голливуда, готового стать Элвисом Пресли. Одна из причин — внешность актера, мало похожего на именитого исполнителя.

Интернет-пользователи уверяют, что знаменитости придется пойти на кардинальные перемены. В частности, несколько увеличить губы, чтобы перевоплотиться в Пресли. «Без пластики никак», — гласит один из комментариев в Сети.