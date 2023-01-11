Без пластики: как звезда «Игры престолов» превратила главный изъян лица в изюминку

Эмилия Кларк проснулась знаменитой после того, как воплотила Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов». Матерь драконов тут же обзавелась армией преданных поклонников, а ведь когда-то о таком она не могла даже мечтать.

Мало кто знает, что в детстве артистка страдала от насмешек сверстников. Причиной тому стал всего лишь один изъян в ее внешности, с которым знаменитость и сама долгое время не могла смириться.

Как оказалось, все дело в бровях артистки, которые всегда были слишком густыми. Кларк была не прочь избавиться от лишней растительности, но мама каждый раз убеждала ее этого не делать, а напротив, призывала ухаживать за бровями, смазывая их на ночь вазелином и расчесывая.

Благодаря советам родительницы звезда сумела превратить свой главный изъян в изюминку. Эмилия призналась, что она ничуть не жалеет из-за того, что не стала менять густоту бровей, ведь они теперь стали ее визитной карточкой.