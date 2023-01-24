Без парика и макияжа: в этом подростке вы не узнаете скандалистку Леди Гагу (фото)

Леди Гага придерживается дерзкого сценического образа. Высокие каблуки, экстравагантные наряды, парики, а также яркий макияж с акцентном на глаза и губы одновременно — ко всему этому поклонники певицы давно привыкли.

Хейтеры твердят, что звезда не принимает свою естественную красоту, а потому прячется за излишней вычурностью и носит высокие каблуки, чтобы скрыть свой маленький рост в 155 см. На самом же деле Гага вовсе не стесняется себя без макияжа и парика, что доказала, опубликовав в социальных сетях соответствующее фото.

В кадре знаменитость совсем не похожа на ту скандалистку, о которой так часто пишут в СМИ. Скорее она походит на девочку-подростка. В любом случае снимок понравился подписчикам. Многие из них обратили внимание на идеальную кожу 36-летней исполнительницы — похвастаться такой может далеко не каждая ее ровесница.