Без парика другой человек: сложно поверить, что этой голливудской красотке 64 (фото)

Голливудские звезды вынуждены следить за своей внешностью до глубокой старости, если хотят оставаться на плаву. С этой задачей отлично справляется Джейми Ли Кертис, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Успех актрисе обеспечил фильм «Все везде и сразу», который стал триумфатором церемонии и собрал целый урожай наград. В этой нашумевшей картине Кертис исполнила роль сотрудницы налоговой службы. Она предстала в очках и со странным париком, который превратил ее в невзрачную бабулю.

В реальности 64-летняя Джейми выглядит как дочка своей героини. Актриса находится в превосходной форме: короткая стильная прическа, стройная подтянутая фигура, моложавое лицо. Впрочем, выход на красную дорожку омрачил тот факт, что дорожка в этом году была цвета шампань. Этот оттенок сливался с нюдовым платьем Кертис. Потом раздосадованная актриса долго возмущалась, ведь наряд нельзя «переиграть» перед выходом.

Этот «Оскар» первый на счету актрисы. Талант к перевоплощению Джейми унаследовала от отца Тони Кертиса. Актер прославился на весь мир после выхода бессмертной комедии «В джазе только девушки», где сыграл хитрого саксофониста Джо, переодетого в застенчивую Джозефину.