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Без очереди: Николаев выдал схему «обмана» советской системы

25 июня 2022 15:27
Без очереди: Николаев выдал схему «обмана» советской системы

В те времена артисты могли только мечтать о роскоши.

Россияне не устают критиковать современных звезд за тягу к излишней роскоши, ставя им в пример скромных советских артистов. Однако сдержанность знаменитостей того времени была обусловлена не столько воспитанием, как объяснил Игорь Николаев, сколько отсутствием возможностей.

Музыкант вспомнил, что в конце 80-х, несмотря на многочисленные концерты и переполненные стадионы, ни он, ни его коллеги не могли позволить себе крупные покупки.

«Недвижимость нельзя было купить без прописки, а главное, без связей. Ни одного квадратного метра я от государства не получил», — пожаловался музыкант.

Проблемой было не только приобретение квартир и домов, но и автомобилей. Это в нулевые артисты и простые граждане могли купить любой товар при наличии денег, а советское время запомнилось Николаеву сплошным дефицитом.

Чтобы «достать» автомобиль артисты выработали хитрую схему: они приезжали с концертами в город Тольятти, где располагался завод по выпуску «Жигулей». Вместо оплаты за выступление музыканты получали заветный автомобиль, поделился Николаев в интервью изданию «7Дней».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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