Без неудачного татуажа и отеков: гляньте, какой была Волочкова 10 лет назад

Многие звезды теряют свою красоту из-за неудачных пластических операций. Балерина Анастасия Волочкова не из их числа.

Еще 10 лет назад прима Большого театра была невероятно привлекательной. Коллега артистки Николай Цискаридзе в одном из интервью признался, что танцовщица одним своим появлением на сцене сводила публику с ума. При виде Анастасии самые богатые и сильные мира сего теряли голову.

Но затем что-то пошло не так. Из первой красавицы блондинка превратилась в посмешище. Она не стала менять свое лицо при помощи скальпеля — в этом ей помогло кое-что другое.

Волочкова сделала татуаж бровей, оказавшийся крайне неудачным. Поклонники и хейтеры не раз призывали звезду повторить косметическую процедуру у более профессионального мастера, но та к критике так и не прислушалась. Усугубили ситуацию и вредные привычки балерины.

Знаменитость не скрывает того, что является заядлой любительницей игристых вин. Часто Анастасия демонстрирует в социальных сетях не только опрокинутые ею бокальчики просекко, но и вызванные этим отеки на лице.

Глядя на столь жалкое зрелище, интернет-пользователям остается лишь с горечью вспоминать о былых временах, когда Волочкова была ангельски красива и чиста. Сегодня не позавидуешь не только внешности примы, но и ее репутации: звезда то и дело становится зачинщицей громких скандалов, что еще больше огорчает ее преданных фанатов.