Без «Модного приговора» никуда: Васильев раскритиковал россиянок

Один из ведущих «Модного приговора» Александр Васильев считает, что жительницам России стоит преподавать уроки стиля. По мнению историка моды, у представительниц прекрасного пола в стране есть большая проблема с выстраиванием образов. И именно поэтому так востребовано популярное телешоу с его участием.

В беседе с порталом PROZVEZD Васильев подчеркнул, что проект помог измениться тысячам женщин, каждая из которых была благодарна за преображение. Кроме того, ведущие смогли дать героиням полезные советы и уроки стиля, которыми они будут пользоваться и в дальнейшем.

«У нас стилю не учат: ни дома, ни в школе», — раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию историк моды.

Если бы в школах проводились подобные занятия, они пошли бы на пользу не только детям, но и учителям. Модельер отметил, что каждая женщина хочет выглядеть моложе и нравиться окружающим, а потому без «Модного приговора» на экранах не обойтись. Телепрограмма идет на федеральном телеканале уже 14 лет и, по словам Васильева, осенью должна вернуться в эфир с новыми выпусками.