Без «Модного приговора» никуда: Васильев раскритиковал россиянок
Историк моды считает, что женщинам необходимо брать уроки стиля.
Один из ведущих «Модного приговора» Александр Васильев считает, что жительницам России стоит преподавать уроки стиля. По мнению историка моды, у представительниц прекрасного пола в стране есть большая проблема с выстраиванием образов. И именно поэтому так востребовано популярное телешоу с его участием.
В беседе с порталом PROZVEZD Васильев подчеркнул, что проект помог измениться тысячам женщин, каждая из которых была благодарна за преображение. Кроме того, ведущие смогли дать героиням полезные советы и уроки стиля, которыми они будут пользоваться и в дальнейшем.
«У нас стилю не учат: ни дома, ни в школе», — раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию историк моды.
Если бы в школах проводились подобные занятия, они пошли бы на пользу не только детям, но и учителям. Модельер отметил, что каждая женщина хочет выглядеть моложе и нравиться окружающим, а потому без «Модного приговора» на экранах не обойтись. Телепрограмма идет на федеральном телеканале уже 14 лет и, по словам Васильева, осенью должна вернуться в эфир с новыми выпусками.