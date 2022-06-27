Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без «Модного приговора» никуда: Васильев раскритиковал россиянок

Без «Модного приговора» никуда: Васильев раскритиковал россиянок

27 июня 2022 14:40
Без «Модного приговора» никуда: Васильев раскритиковал россиянок

Историк моды считает, что женщинам необходимо брать уроки стиля.

Один из ведущих «Модного приговора» Александр Васильев считает, что жительницам России стоит преподавать уроки стиля. По мнению историка моды, у представительниц прекрасного пола в стране есть большая проблема с выстраиванием образов. И именно поэтому так востребовано популярное телешоу с его участием.

В беседе с порталом PROZVEZD Васильев подчеркнул, что проект помог измениться тысячам женщин, каждая из которых была благодарна за преображение. Кроме того, ведущие смогли дать героиням полезные советы и уроки стиля, которыми они будут пользоваться и в дальнейшем.

«У нас стилю не учат: ни дома, ни в школе», — раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию историк моды.

Если бы в школах проводились подобные занятия, они пошли бы на пользу не только детям, но и учителям. Модельер отметил, что каждая женщина хочет выглядеть моложе и нравиться окружающим, а потому без «Модного приговора» на экранах не обойтись. Телепрограмма идет на федеральном телеканале уже 14 лет и, по словам Васильева, осенью должна вернуться в эфир с новыми выпусками.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере «Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере Читать далее 25 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video