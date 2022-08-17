Без «Модного приговора» не обошлись: засветившуюся на публике Славу призвали одуматься

42-летняя Слава известна тем, что любит эпатировать поклонников концертными образами и провокационными платьями на мероприятиях. Певица следит за фигурой, поэтому не стесняется подчеркивать ее довольно откровенными нарядами. Например, на премии RU.TV в этом году Слава появилась в прозрачном комбинезоне из гипюра, демонстрирующем нижнее белье. На плечи певица набросила красную меховую накидку. Но засветившуюся в таком виде Славу призвали одуматься.

Историк моды Александр Васильев раскритиковал большинство образов певицы, удивившись ее выбору. Он предположил, что в случае с гипюровым костюмом Слава вдохновлялась стилем Лолиты. Но решение было неудачным.

«Нельзя в этом возрасте ходить в таком виде», — заявил Васильев в беседе с изданием «7 дней ».

Он добавил, что часто встречался со Славой в студии «Модного приговора», где она выступала защитницей участниц. Но теперь певице самой пригодились бы советы экспертов. Васильев считает, что ей куда полезнее было бы выбирать более закрытые платья, в которых она выглядит моложе и невиннее.