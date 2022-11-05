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Без макияжа лучше не показываться: жуткие фото «натуральной» Бабкиной слили в Сеть

5 ноября 2022 18:00
Без макияжа лучше не показываться: жуткие фото «натуральной» Бабкиной слили в Сеть

Забыли добавить фотошопа.

Парадоксально, но многие возрастные звезды российской эстрады с годами стали выглядеть намного моложе. И дело не в магии, а в в умелой работе гримеров и в ретуши. Правда, без фотошопа и сценического макияжа знаменитости оказываются среднестатистическими людьми. Также и Надежда Бабкина: в своих соцсетях она молодая красотка, а вот на «живом» фото, который сделал ее возлюбленный Евгений Гор, артистка выглядит иначе.

На фото Бабкина предстала обычной возрастной женщиной, увлекающейся пластическими операциями.

Впрочем, сама артистка и не отрицает, что прибегает к услугам хирургов. По мнению Бабкиной, в 72 невозможно выглядеть хорошо без хирургического вмешательства.

Без макияжа лучше не показываться: жуткие фото «натуральной» Бабкиной слили в Сеть
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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