Без макияжа и фотошопа: народ увидел истинное лицо 62-летней Джулианны Мур (фото)

Джулианна Мур прославилась на весь мир яркими ролями у прославленных режиссеров. В ее фильмографии можно увидеть сотрудничество с Дэвидом Кроненбергом, Альфонсо Куароном и, например, Ридли Скоттом. В течение многих лет артистка покоряет Голливуд и может похвастаться не только ярким талантом, но и эффектной внешностью, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях, где на нее подписано больше двух миллионов человек.

В блогах артистка старается делиться не только эффектными снимками со светских мероприятий и модных фотосессий, но и кадрами из обычной жизни. Например, не так давно она опубликовала кадр со своим мужем Бартом Фрейндлихом, который шокировал поклонников.

В кадре артистка позирует с супругом в одном из ресторанов. Для ужина знаменитость выбрала серый шерстяной свитер и полностью отказалась от косметики, собрав волосы в небрежный пучок. Как отметили фанаты, на снимке отчетливо видно, как сильно изменилась 62-лентяя артистка за последнее время. В ней уже с трудом можно узнать роковую красотку, покорившую миллионы зрителей, ведь теперь она похожа на бабушку.