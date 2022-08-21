«Без лишних проб»: Алиса Фрейндлих едва не лишилась своей роли в «Служебном романе»
Актрису от провала спасло практически чудо.
В отличие от «Иронии судьбы», с актерами «Служебного романа» Эльдар Рязанов определился сразу. Вот только съемки проекта в один момент оказались практически на волоске из-за прославленной актрисы.
Еще на этапе согласования актеров в «штат», исполнившую роль Мымры Алису Фрейндлих могли заменить. Не проходившая проб знаменитость катастрофически срывала начало съемок из-за высокой занятости. Уставший от постоянных трудностей с фильмами Рязанов буквально вынужден был ехать в Петербург лично, чтобы встретиться с руководителями театра, в котором играла Фрейндлих, чтобы лично убедить их отпустить актрису на время.
«Алису Фрейндлих тоже утвердили без лишних проб, однако согласовать работу с ней оказалось непросто. Ленинградская актриса была плотно занята в программе Театра имени Ленсовета. Чтобы договориться с главным режиссером и мужем Алисы Бруновны, Игорем Владимировым, Эльдар Рязанов лично поехал на переговоры в северную столицу и, понятное дело, убедил его отпустить артистку на съемки», — вспомнили в соцсетях сотрудники «Мосфильма».