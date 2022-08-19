Без купальника? 44-летняя Пегова смутила фанатов

Не так давно Ирина Пегова отправилась в отпуск на один из прибрежных курортов. В своих социальных сетях артистка решила похвастаться каникулами, поделившись снимком, на котором наслаждается отдыхом. Однако пользователи Сети обратили внимание в первую очередь на внешний вид артистки.

Как предположили поклонники, Пегова решила посетить нудистский пляж и на фотографии позирует как минимум без бра от купальника. Многие с недоумением отнеслись к такому смелому образу артистки и призвали ее быть скромнее.

«Неужели без белья?», «Это нудистский пляж?», «И вы туда же, лишь бы раздеться», — спрашивают пользователи Сети в блоге знаменитости.

Также многие попытались узнать, где именно отдыхает артистка, но Пегова проигнорировала эти вопросы, а также и нападки фанатов из-за отсутствия купальника.