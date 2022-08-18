Без Ипполита и заливной рыбы: «Ирония судьбы» по-американски выходит на большом экране

В Сети появился трейлер будущей романтической комедии с ярким названием «Ирония судьбы в Голливуде», которая вскоре выйдет на экраны. Вокруг производства ленты ходило немало слухов. Поговаривали, что режиссер Марюс Вайсберг, известный такими работами, как «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения», снимет адаптацию советской классики для зарубежных зрителей. Однако, судя трейлеру, похожего с культовым «новогодним» фильмом СССР у американской мелодрамы будет не так много. По крайней мере, постановщик смог обойтись без Ипполита и заливной рыбы.

Важное сходство лишь одно: главный герой тоже путает собственный адрес и оказывается в квартире незнакомой женщины, как и Женя Лукашин. Новая подруга переживает непростой период — накануне свадьбы сестры с ней расстался бойфренд. Она уговаривает случайного соседа притвориться ее парнем на церемонии. Герой соглашается, хоть сам несвободен и даже уже сделал предложение своей девушке. Главные роли в картине исполнили Эмма Робертс и Томас Манн, а премьера запланирована на сентябрь.