Без грима не узнать: Баба-яга из «Новогодних приключений Маши и Вити» оказалась красоткой

Валентина Кособуцкая полюбилась зрителям в образе Бабы-яги из детской сказки «Новогодние приключения Маши и Вити». Поклонники, встречая актрису на улицах, до сих пор признаются ей в любви и говорят о том, что выросли на этой роли.

Чтобы сыграть злую старушку, артистке приходилось сильно гримироваться. Без грима же Кособуцкую и вовсе не узнать: настолько красивой она оказалась. Примечательно, что Валентина Григорьевна считает Бабу-ягу самым удачным амплуа в своей карьере, хоть у нее довольно много других, не менее ярких и примечательных работ.

Актриса признается, что пока не собирается заканчивать свою творческую деятельность. Она готова к новым приглашениям и в кино, и на театральной сцене. «Если бы мне что-то предложили, я бы выложилась», — подметила знаменитость, уточнив, что «трепетно относится к любой работе».