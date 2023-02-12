Без грима и накладок: от вида самого страшного пирата Карибского моря вас бросит в дрожь

В фильмографии Макензи Крука немало работ, но большинству зрителей он запомнился по фильмам «Пираты Карибского моря». Снимаясь в этом проекте, звезда экрана не только порадовал поклонников актерским талантом, но и напугал своим внешним видом.

Знаменитости досталась роль не блещущего красотой одноглазого Раджетти. Не будет преувеличением сказать, что именно этот герой гордо носит звание самого непривлекательного пирата. К слову, неудивительно, что эта роль досталась именно Круку.

Звезду экрана красавчиком уж точно не назовешь. Даже без грима и накладок, которые используются киношниками для создания жуткого и устрашающего образа, Макензи выглядит не лучшим образом.

Хейтеры и вовсе отмечают, что от одного его вида их тут же бросает в дрожь. Явных недостатков во внешности актера нет, однако, несмотря на это, он производит на многих весьма отталкивающее впечатление.