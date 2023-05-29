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Без двух минут пенсионерка: при виде первой Калугиной за голову схватился даже Рязанов

29 мая 2023 11:00
Без двух минут пенсионерка: при виде первой Калугиной за голову схватился даже Рязанов

Режиссер захотел сделать по-своему.

Лента «Служебный роман» остается одним из любимых фильмов у россиян. Образы Калугиной и Новосельцева уже давно стали культовыми и узнаваемыми в народе. Однако Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков были не первыми, кто сыграл этих персонажей.

В основу комедии легла пьеса Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова под названием «Сослуживцы», которая ранее уже экранизировалась. К телепостановке 1973 года приложил руку режиссер Борис Кондратьев. В роли Новосельцева снялся Борис Левинсон, а образ Калугиной воплотила Галина Анисимова.

Постановку нельзя назвать большой удачей. Главные герои получились слишком старыми и недостаточно обаятельными, как того требовал сюжет. Калугина здесь без пяти минут пенсионерка, а брутальный Новосельцев никак не напоминает робкого персонажа.

Без двух минут пенсионерка: при виде первой Калугиной за голову схватился даже Рязанов

Рязанов был разочарован постановкой до глубины души. Он решил снять свою версию произведения с более симпатичными героями, лиричным сюжетом и приятной музыкой. Режиссер осуществил задуманное, и теперь его картина по праву считается классикой советского кино.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Служебный роман», 1977, «Сослуживцы», 1973
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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