Без двух минут пенсионерка: при виде первой Калугиной за голову схватился даже Рязанов

Лента «Служебный роман» остается одним из любимых фильмов у россиян. Образы Калугиной и Новосельцева уже давно стали культовыми и узнаваемыми в народе. Однако Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков были не первыми, кто сыграл этих персонажей.

В основу комедии легла пьеса Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова под названием «Сослуживцы», которая ранее уже экранизировалась. К телепостановке 1973 года приложил руку режиссер Борис Кондратьев. В роли Новосельцева снялся Борис Левинсон, а образ Калугиной воплотила Галина Анисимова.

Постановку нельзя назвать большой удачей. Главные герои получились слишком старыми и недостаточно обаятельными, как того требовал сюжет. Калугина здесь без пяти минут пенсионерка, а брутальный Новосельцев никак не напоминает робкого персонажа.

Рязанов был разочарован постановкой до глубины души. Он решил снять свою версию произведения с более симпатичными героями, лиричным сюжетом и приятной музыкой. Режиссер осуществил задуманное, и теперь его картина по праву считается классикой советского кино.